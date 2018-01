„Zaustavite mržnju u medijima“: Stanković dobio podršku hrvatskih poslanika

Voditelj i urednik HRT-ove emisije „Neđeljom u 2“, Aleksandar Stanković, zahvalio se danas na reakcije koje je izazvao njegov apel za zaustavljanje mržnje u medijima.

„Svima hvala! Javilo se i više saborskih poslanika među njima i gost emisije Vlaho Orepić koji tvrde da će podržati inicijativu te staviti zakonski predlog u saborsku proceduru. Optimista sam!“, napisao je Stanković na službenoj Fejsbuk stranici emisije, prenosi regionalna televizija N1.

Stanković je u nedelju na kraju emisije, u kojoj je gostovao bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, podigao plakat na kojem je pisalo „Zaustavite mržnju u medijima“.

„Nije normalno da se u javnom prostoru nekome psuju majke, bilo partizanske, bilo ustaške, bilo četničke. Nije normalno bilo kakve majke da se psuju. Nije normalno da se nekome preti vešanjem na Trgu bana Jelačića. Nije normalno da se nekome preti klanjem i sličnim razbibrigama i da niko na to ne reaguje, čak ni vi, koji to slušate i čitate, pa vam je to i smešno. Dajte malo razmislite šta vam se to događa u glavi“, rekao je Stanković.

On je kazao da država mora i može da sankcioniše medije koji dozvoljavaju i podstiču iživljavanje na drugima.

„Država ne može, jedino ako joj odgovara da se svi međusobno mrzimo da ne bi videli lopovluk i korupciju. I evo predloga, kad se preti, kad se huška i kad se drastično vređaju drugi ljudi, zabranite, recimo, na mesec dana komentare ispod tekstova. Sve. Ako se to opet ponovi, kazna da bude 100.000 kuna. Neće se ponavljati“, rekao je Stanković.

Prema njegovim rečima, apel je u prvom redu usmeren na sabor, na vladu, na političke stranke i nastrukovno novinarsko udruženje koji mogu novim zakonskim predlogom o električnim medijima „da stanu na kraj nesnošljivosti u medijima“.