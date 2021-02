Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu

ZENICA – Zenički rudari odlučili su da nastave štrajk glađu do ispunjenja njihovih zahteva i očekuju da će neko od nadležnih doći da sa njima pregovara.

Osamnaest rudara Zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica (ZD RMUZ), koji su sinoć u 18 sati stupili u štrajk glađu, odlučni su da istraju u svojim zahtevima – potvrdio je predsednik Sindikata ZD RMU Zenica Izudin Spahijaj.

Ističe da će nastaviti štrajk glađu sve do ispunjenja njihovih zahteva, odnosno do deblokade računa i penzionisanja 36 njihovih kolega, koji su tokom prošle godine dobili rešenja za penzionisanje, ali zbog neuplaćenih dobprinosa ne mogu da ostvare to pravo.

Kako poručuju, neće ovog puta pristati samo na jednodnevnu deblokadu računa, kako bi njima i kolegama iz Breze bile isplaćene plate, preneo je portal sarajevskog Avaza.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.