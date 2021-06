Žinić:Obnova Banije ne ide očekivanim tokom

SISAK – Ivo Žinić, koji je danas predao vlast svom nasledniku, županu Sisačko-moslavačke županije iz vladajućeg HDZ-a Ivanu Celjaku, rekao je da je obnova posle zemljotresa, koji je krajem prošle godine pogodio Baniju, tek na početku, da ne ide očekivanim tokom i da ne isključuje i moguće proteste.

Žinić je rekao da je nakon zemljotreba mnogo toga dobrog urađeno, ali i da je mnogo objekata srušeno i da obnova, kako je rekao, „ne ide dinamikom kojom se očekivalo“.

Smatra da će obnova trajati dugo.

“Obnova će trajati 10 do 20 godina. Onaj ko misli da će biti brže je u zabludi. Ono čime nisam zadovoljan i mislim da je velika greška je organizacija kontejnerskog naselja. Mislim da je to velika zabluda. Trebalo je na drugačiji način smestiti ljude i tu će biti problema do kraja godine. Mnogi ljudi u takvim uslovima neće izdržati dugo, verujem da će biti i nekih buntova”, rekao je Žinić, prenela je zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.