Živela „Oluja“, bravo Srbijo!

Crnogorski juniori košarkaši koji srpsko zlato slave kao sopstveno i istovremeno prisustvo oficira crnogorske vojske na proslavi „Oluje“, možda najbolje svjedoče o tragičnoj i sve dubljoj polarizaciji crnogorskog društva.

Odavno u Crnoj Gori neki događaj nije izazvao toliki odijum i prezir dela javnosti kao pojavljivanje vojnog atašea Crne Gore u Hrvatskoj na proslavi godišnjice vojne operacije „Oluja“.

I dok se u medijima i na društvenim mrežama zatečena javnost danima pita nije li to zvanična Podgorica upravo dotakla dno, nakon nekoliko dana stiglo je i objašnjenje crnogorskog Ministarstva odbrane koje — ne objašnjava ništa.

Kao što se i očekivalo, saopštenje Ministarstva odbrane ponovo je obilovalo floskulama poput „civilizacijski čin“, „sigurna evropska budućnost“, „NATO saveznica“, kao i brojni drugi termini koji su u javnom diskursu crnogorskih vlasti već toliko puta izraubovani, da su odavno izgubili svako značenje.

Naravno, mnogima je upala u oči i sintagma kako „Crne Gora ne želi nikad više da bije tuđe bitke“, pa se postavlja pitanje — za čije babe zdravlje se onda crnogorski vojnici šalju na Kosovo, Irak, Avganistan, Letoniju…

Sa druge strane, proteklih dana crnogorski portali su takođe bili preplavljeni i slikama juniorskih reprezentativaca Crne Gore, koji sa svojim srpskim vršnjacima euforično slave zlatnu medalju Srbije na upravo završenom Evropskom prvenstvu u košarci.

Upravo te dvije slike: crnogorskih juniora (košarkaša) koji srpsko zlato slave kao sopstveno, uz istovremeno prisustvo oficira crnogorske vosjke na proslavi „Oluje“, možda najbolje svjedoče o tragičnoj i sve dubljoj polarizaciji crnogorskog društva.

Analitičar Boško Vukičević primjećuje da se u crnogorskoj javnosti „moglo vidjeti da sramni postupak režima nije izazvao ogorčenje i prezir samo kod srpske populacije u Crnoj Gori“, već da su i „oni koji se nacionalno ne izjašnjavaju kao Srbi bili u šoku i nevjerici“.

„Suvišno je isticati koliko je ovaj potez vlasti opasan i u kolikoj mjeri on produbljuje podjele u društvu, koje je ionako polarizovano po mnogim pitanjima. Uočava se progresija u antisrpskim politikama režima i one postaju sve ekstremnije u osvit mogućeg nasrtaja na crkvenu imovinu“, ističe Vukićević za Sputnjik.

On, takođe, dodaje i da je „prisustvo crnogorskog oficira na proslavi monstruoznog zločina nad Srbima najbolja potvrda patrijarhovih riječi o položaju srpskog naroda u današnjoj Crnoj Gori“.

„Srpski patrijarh nije želio poistovjetiti mučeničku sudbinu Srba u NDH i Jasenovcu sa položajem crnogorskih Srba, već njegove riječi treba doživjeti kao jedno upozorenje, kao nešto što bi se moglo dogoditi ako aparthejdske politike montenegrinskog režima ne budu zaustavljene. Patrijarh predosjeća pojavu duha NDH-azije u Crnoj Gori, apeluje na prekid aparthejdskih politika i upozorava na opasnost režimskog oduzimanja crkvene imovine, a kninska epizoda sa crnogorskim oficirom na najbolji mogući način pokazuje u kolikoj mjeri je Njegova svetost u pravu“, kaže Vukićević.

Naš sagovornik se osvrnuo i na višednevne osude i zgražavanje upućeni vojnom izaslaniku Crne Gore u Hrvatskoj, pukovniku Ivanu Mašuloviću, zbog učešća na obilježavanju „Dana pobjede“ u Kninu. On smatra da, iako „montenegrinski režim snosi direktnu odgovornost za sramno prisustvo oficira crnogorske vojske na proslavi protjerivanja i ubijanja srpske nejači, to ne umanjuje Mašulovićevu moralnu odgovornost, iako je on samo puki izvršilac“.

„Oficir je, poštujući vojnički kodeks časti, morao odbiti izvršenje etički neprihvatljive naredbe i da je to uradio ne bi danas bio izložen na stubu srama javnosti“, smatra Vukićević

Na kraju, ovaj analitičar podsjeća da je za iole pažljivijeg posmatrača nemoguće a da ne primijeti sada već konstantno dodvoravanje montenegrinske vlasti Zagrebu, koje je, kako kaže, „u tolikoj mjeri neukusno, da čak i Hrvati počinju osjećati nelagodu okruženi tako neprijatnim i istorijski neutemeljenim vidom poltronstva“.

„Tako je hrvatski analitičar Puhovski za crnogorske medije izjavio da Crna Gora ’nema nikakvu važnost za Hrvatsku‘, pa da stoga obilježavanju ’Oluje‘ nije morao prisustvovati ni crnogorski oficir. Ako uzmemo u obzir da je Crna Gora kroz istoriju bila prepoznata kao čuvar srpskog imena, ali i kao ikona slobode, i primjer čojstva i junaštva, aktuelna montenegrinska vlast, koja je antipod svemu navedenom, zaista predstavlja neku vrstu istorijskog incidenta. Na slobodnim ljudima u Crnoj Gori je da se potrude da taj incident ne potraje još dugo“, jasan je Vukićević.

(Sputnjik)