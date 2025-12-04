Regionalna konferencija Dani Srđana Aleksića u petak i subotu u Zagrebu

Četvrta po redu regionalna manifestacija „Dani Srđana Aleksića“ biće održani 5. i 6. decembra u Zagrebu i na njoj će biti uručene i regionalne novinarske nagrade.

Ovogodišnji dobitnici Regionalne novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ su Barbara Matejčić u kategoriji „Za hrabrost“, Mila Vukčević u kategoriji „Za doprinos zajednici“, kao i N1 Srbija u kategoriji „Za medije“, dok je Specijalnu plaketu za izuzetnu posvećenost novinarskom pozivu dobila Novosadska grupa novinarki i novinara.

Regionalna novinarska nagrada „Srđan Aleksić“ se dodeljuje za profesionalno i društveno odgovorno medijsko izveštavanje koje rezultuje konkretnim dobrobitima za ljude i zajednice te za iskazanu novinarsku hrabrost.

Na ovogodišnji konkurs za Regionalnu nagradu „Srđan Aleksić“ stiglo je 40 nominacija za 33 novinara i novinarke i sedam medija, o kojima je odlučivao žiri koji su činili Slavica Lukić, Boris Pavelić, Ana Lalić, Vladan Mićunović i Boro Kontić.

Svečana dodela nagrada biće organizovana 6. decembra u Zagrebu, u sklopu manifestacije „Dani Srđana Aleksića“.

„Manifestacija, koja već godinama predstavlja jedno od retkih mesta autentičnog regionalnog dijaloga, ponovo okuplja novinare, istraživače, aktiviste i umetnike posvećene istini, hrabrosti i solidarnosti – vrednostima koje je svojim životom simbolički utelovio Srđan Aleksić – s ciljem da se hrabrost, solidarnost, profesionalno novinarstvo i ljudsko dostojanstvo ponovo vrednuju kao temeljne društvene vrednosti“, naveli su organizatori.

U okviru dvodnevne manifestacije biće održana panel diskusija „Sećanje kao otpor“, na kojoj će govoriti Nikolasa Mol, Davorka Turk, Edin Ramulić i Slađana Kavarić Mandić, uz moderaciju Sene Šimek.

Program prvog dana zatim donosi projekciju dokumentarnog filma „Ramizovo leto“ (2025) novinara i autora Dejana Kožula, praćenu kratkim obraćanjem autora i posebnog gosta.

Kako se objašnjava, film se bavi intimnim tragovima ratnih trauma u savremenom životu, još jednom potvrđujući da se regionalna kultura pamćenja danas često brani upravo kroz autorski, nezavisni rad novinara i filmskih stvaralaca.

Prvi dan se završava otvaranjem izložbe „Mir sa ženskim licem“, projektom koji podseća na nevidljivost žena u ratnim narativima i u zvaničnom pamćenju, a u Zagrebu će je predstaviti Ljiljana Siničković i Milena Karapetrović, s ciljem suprotstavljanja trendu „militarizacije i patrijarhalne agresije, koji ponovo preplavljuju politički prostor regiona“.

Drugi dan manifestacije počinje „Živom bibliotekom“, kroz neposredne razgovore sa ljudima čije lične priče nose teret diskriminacije, rata ili marginalizacije.

Potom sledi panel diskusija „Novinari protiv zaborava – na meti vladajućih šovinista“ na kojoj će govoriti Tomislav Marković, Melita Vrsaljko, Boro Kontić i Brano Mandić.

Nakon toga, biće održano izlaganje „Zašto smo digli spomenik dezerterima“, u kojem će Đurđica Čilić i Srđan Ćešić govoriti o simboličkom i političkom značaju podizanja spomenika onima koji su odbili da učestvuju u ratu.

Završnicu programa čini svečana dodela Regionalne novinarske nagrade „Srđan Aleksić“, a organizatori su naveli da i ovogodišnji dobitnici, kao i oni iz prethodnih godina, dolaze iz istog konteksta, odnosno iz redova novinara i redakcija koji odbijaju da ćute i koji plaćaju visoku cenu zbog toga.

Dosadašnji dobitnici Regionalne novinarske nagrade „Srđan Aleksić“ Tamara Skrozza, Viktor Ivančić, portal KRIK, Haris Rovčanin, portal Novosti, Teofil Pančić, Bojan Tončić, portal 021, Vanja Stokić i Ajdin Kamber.

Srđana Aleksića brutalno su ubila trojica pripadnika Vojske Republike Srpske, u januaru 1993. godine, u centru njegovog rodnog Trebinja, u blizini policijske stanice i pijace, jer je odbranio svoga komšiju, Bošnjaka Alena Glavovića, koga su vojnici počeli da tuku.

Novinarsku nagradu dodeljuju i manifestaciju četvrtu godinu zaredom organizuju Helsinški parlament građana Banjaluka, Mreža za izgradnju mira, Nazavisno društvo novinara Vojvodine, Institut za medije iz Crne Gore i Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije „Lupiga – svijet kroz obične oči“ iz Hrvatske.

(Beta)

