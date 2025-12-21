Rekord: Više od 800 migranata prešlo Lamanš u jednom danu

U 13 plovila su 803 migranta u subotu prešla preko Kanala Lamanš iz Francuske u Veliku Britaniju po današnjim podacima britanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

To je poslednjih godina rekordan broj za jedan decembarski dan.

Veruje se da je to posledica nedavnih 28 dana jakog vetra koji sprečavao putovanje malim plovilima što je mnoge ilegalne migrante zadržalo pri prelasku iz jedne zemlje u drugu, piše britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC).

Time se ukupan broj neželjenih pridošlica ove godine povećao na 41.455 što je više nego tokom cele 2024, kada ih je bilo 36.816.

Najviše ih je stiglo 2022. godine – 45.755.

Britanska vlada je navela da je vratila 50.000 ljudi koji su stigli ilegalno, ali ne kaže u kojem periodu. Ona kao istorijski ističe dogovor s Francuskom da joj vraća migrante koji iz nje stižu malim plovilima.

Pomorska prefektura Lamanša i Severnog mora je saopštila da je tokom vikenda u malim plovilima na moru nađena 151 osoba i vraćena u Francusku.

Humanitarne organizacije koje pomažu migrantima u Kaleu u Francuskoj kažu da ih je tamo neuobičajeno mnogo za ovo doba godine dok čekaju prelazak Lamanša, jedne od najopasnijih ruta na svetu, delom zbog vremena, a delom zbog živog saobraćaja velikih brodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com