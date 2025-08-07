Rekordan pad broja stanovnika u Japanu u 2024.

Pad broja stanovnika u Japanu je u 2024. godini zabeležio rekord od 900.000 ljudi, pokazuju zvanični podaci Japana objavljeni juče, uprkos naporima vlade da pokuša da podstakne natalitet.

Prošle godine broj stanovnika u Japanu pao je za 908.574, odnosno 0,75 odsto i iznosio 120,65 miliona stanvonika.

Pre nekoliko meseci japanski premijer Šigeru Išiba je rekao da se radi o „tihoj hitnoj situaciji“ i obavezao se da će uvesti povoljne mere za porodice, kao što je fleksibilinije radno vreme i besplatno čuvanje dece, u nastojanju da preokrene ovaj trend.

Pad broja stanovnika u 2024. godini, što je 16. uzastopni godišnji pad, najveći je od početka vođenja podataka 1968. godine, saopštilo je juče Ministarstvo unutrašnjih poslova.

S druge strane broj stranih stanovnika dostigao je najviši nivo od početka registrovanja 2013. godine sa 3,67 miliona stranaca 1. januara 2025. godine, što je gotovo tri odsto ukupnog broja stanovnika Japana.

Japan ima drugu najstariju populaciju na svetu sa medijalnom starosti od 49,9 godina posle Monaka (56,9 godina), prema Svetskoj banci.

Gledajući po starosnim grupama Japanci od 65 godina i više predstavljaju 29,58 odsto stanovništva, dok starosna grupa od 15 do 64 godine predstavlja 59,04 odsto stanovništva, a te dve grupe beleže velika povećanja u odnosu na 2023. godinu.

Prema odvojenim podacima koje je u junu objavilo Ministarstvo zdravlja broj novorođene dece u Japanu prošle godine je prvi put pao ispod granice od 700.000.

Prema tim podacima u Japanju je prošle godine rođeno 686.061 dete, što je 41.227 dece manje nego 2023. godine. To je najniža cifra od početka vođenja tih podataka 1899. godine.

(Beta)

