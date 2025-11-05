Rektor Đokić o pritiscima na Univerzitet, Generalštabu, studentima koji su promenili Srbiju

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić kazao je večeras da je Univerzitet pod finansijskim, medijskim i pravnim pritiscima.

„Prekršajne prijave protiv dekana odnose se na to što nastava nije realizovana u periodu kada su fakulteti bili blokirani, iako nastavu nisu blokirali dekani. Pored toga, deo dekana, kao i članovi Anketne komisije, dobijali su pretnje i targetiranje zbog javne podrške studentima“, izjavio je Đokić za Televiziju Insajder.

Naveo je da se protiv više dekana, svih prorektora i samog rektora vode postupci koji dodatno remete odnose na Univerzitetu i otežavaju rad.

„Država od marta ne otvara nove podračune u Trezoru za međunarodne projekte, iako su projekti odobreni i finansirani, što blokira rad istraživača. Kasni i isplata zaostalih plata zaposlenima, kao i povraćaj 50 odsto školarine samofinansirajućim studentima, iako je to preuzeta obaveza države“, rekao je on.

Ove godine, naveo je, na Univerzitet u Beogradu upisano je nešto više od 12.000 studenata – dva odsto manje nego prethodne godine, što je objasnio depopulacijom i rastom broja visokoškolskih ustanova.

Po njegovim rečima, godina nije izgubljena, brucoši su upisani, a interesovanje za Beogradski univerzitet „nije onoliko smanjeno kako se u javnosti predstavlja“.

Kao profesor arhitekture, rektor Đokić je kazao da je Generalštab, delo arhitekte Nikole Dobrovića, jedno od „ključnih ostvarenja moderne arhitekture kod nas, sa ozbiljnim urbanističkim i ambijentalnim vrednostima“.

„Posebnim zakonom, umesto javne rasprave, stručnih elaborata i međunarodnog arhitektonskog konkursa, otvara se put rušenju tog kompleksa i izgradnji novog objekta bez uvažavanja struke i javnog interesa“, kazao je on.

Đokić je ocenio da je „neprirodno i pogrešno“ da vlast za „svog protivnika“ ima akademsku zajednicu i mlade ljude.

„Studenti jesu već promenili Srbiju – ne samo time što su otvorili teme odgovornosti za tragediju u Novom Sadu, odnosa države prema univerzitetima i vladavini prava, već i time što su oslobodili javni govor u institucijama, pokazali međusobnu solidarnost, uključujući i onu preko etničkih i verskih granica“, kazao je Đokić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com