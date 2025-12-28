Rektor Đokić podržao studentsku akciju za raspisivanje vanrednih izbora

Rektor Univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić, podržao je danas na Studentskom trgu svojim potpisom akciju studenata koji su organizovali peticiju za raspisivanje izbora.

„Studenti su napravili dosta u prethodnih godinu dana. Animirali su veliki deo populacije, i evo sad je prilika da pokažemo, ko je animiran i ko želi dalje da ih podrži u njihovim naporima“, kazao je Đokić za televiziju N1.

Dodao je da je važno da se oseti kontinuitet podrške.

Studenti u blokadi danas su započeli akciju pod nazivom „Raspiši pobedu“ prikupljajući potpise za, kako su naveli, odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.

Građani mogu da se potpisima priključe ovoj peticiji na više od 400 štandova u više od 100 gradova i opština širom Srbije.

(Beta)

