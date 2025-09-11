Rektorka Univerziteta umetnosti: Sudskim postupkom se guši kritičko mišljenje

Rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić saslušana je u Prekršajnom sudu zbog neodržavanja nastave.

Izjavila je da je postupak protiv nje neprihvatljivo gušenje kritičkog mišljenja i obrazovnog sistema.

„Mi smo podneli dokument gde se vidi da smo adekvatno organizovali nastavu, ali da zbog okolnosti na koje nismo mogli da utičemo do nije moglo da dođe“, rekla je Nikolić ispred suda za TV N1.

Navela je da je sudu podnet i dokument iz kojeg se vidi da Ministarstvo prosvete nije ni imalo osnova da pokrene prekršajni postupak, te očekuje da će sud postupiti pravilno.

Po njenim rečima, umesto „zatrpavanja“ ovakvim, nebitnim postupcima, sudovi bi trebalo da utvrde odgovornost za tragedije koje se dešavaju.

Rekla je i da je između profesora i studenata napravljena dobra „sinergija“.

Pred sud su kao podrška rektorki Nikolić došli rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, profesori i studenti.

(Beta)

