Relativno mirna noć, troje povređenih u tri saobraćajne nesreće

Troje ljudi povređeno je u tri odvojene saobraćajne nesreće koje su tokom noći zabeležene u Beobgradu, naveli su iz Urgentnog centra za RTS.

U 5.22 časova na autoputu, kod surčinskog naselja Radiofar lakše je povređena jedna osoba, koja je zbrinuta u Urgentnom centru.

Dežurne ekipe su ukupno primile 109 poziva za intervenciju, od čega je svega 17 intervencija bilo na javnom mestu.

Najviše su se javljali ljudi sa hipertenzijom, kao i oni koji su se žalili na gušenje zbog srčanih i plućnih bolesti.

Obavljeno je nekoliko intervencija zbog lica u alkoholisanom stanju.

(Beta)

