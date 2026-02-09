Relativno mirna noć, troje povređenih u tri saobraćajne nesreće

Troje ljudi povređeno je u tri odvojene saobraćajne nesreće koje su tokom noći zabeležene u Beobgradu, naveli su iz Urgentnog centra za RTS.
U 5.22 časova na autoputu, kod surčinskog naselja Radiofar lakše je povređena jedna osoba, koja je zbrinuta u Urgentnom centru.
Dežurne ekipe su ukupno primile 109 poziva za intervenciju, od čega je svega 17 intervencija bilo na javnom mestu.
Najviše su se javljali ljudi sa hipertenzijom, kao i oni koji su se žalili na gušenje zbog srčanih i plućnih bolesti.
Obavljeno je nekoliko intervencija zbog lica u alkoholisanom stanju.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com