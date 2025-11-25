REM: U emisiji Važne stvari na RTS-u nije bilo zloupotrebe deteta

U emisiji „Važne stvari“ nije bilo zloupotrebe maloletnika u političke svrhe, a priroda tog programskog sadržaja i njegovo učešće bilo je i prilagođeno uzrastu, zrelosti i povodu učešća, i u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima, navodi se u mišljenju Službe za nadzor i analizu programa Regulatornog tela za elektronske medije (REM), saopštila je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

U zaključku službe REM-a navodi se da nema razloga za pokretanje ispitnog postupka protiv RTS-a po prijavi predsednika Upravnog odbora javnog medijskog servisa zbog emisije emitovane 27. septembra ove godine.

Povod za tu prijavu bila je izjava dečaka koji je rekao da „nije išao u školu zbog blokada i protesta“, objašnjavajući da se „studenti bore za pravdu i za našu budućnost“.

„Nastup deteta je bio informativan, dobrovoljan i transparentan, uz poštovanje njegovih stavova, a u skladu sa Ustavom Republike Srbije da deca uživaju ljudska prava primereno svom uzrastu i duševnoj zrelosti“, navodi se između ostalog u zaključku REM-a koje prenosi ANEM.

