Republički štab: Reagovali smo brže nego najrazvijenije zemlje, država je uz građane, samo strpljivo

Država je u ovim vremenskim neprilikama brže reagovala nego najrazvijenije evropske zemlje, građani su pozvani da budu strpljivi i slušaju uputstva nadležnih uz poruku – država je uz građane, poručeno je sa današnje vanredne sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, kojom je predsedavao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

On je za petak najavio narednu sednicu.

Trenutno je zbog problema u snabdevanju strujom ili porasta vodostaja vanredna situacija proglašena u 10 lokalnih samouprava u Srbiji – Lučanima, Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Prijepolju, Majdanpeku, Ivanjici i Sjenici.

Na sednici su usvojeni obavezujući zaključci za ministarstva i institucije kako bi se što efikasnije postupalo, posebno za redovno snabdevanje strujom i održavanje prohodnosti puteva, pozvane su lokalne samouprave da sačine popis štete koju su pretrpeli građani, kao što su kvarovi kućnih aparata.

Ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović izjavila je da je snabdevanje električnom energijom u zemlji stabilno i da trenutno 0,35 odsto potrošača u zemlji nema struju, odnosno 13.603 domaćinstva, navodeći da će je dobiti do kraja dana ili eventualno sutra.

„Situacija se stabilizovala, brojke su u prethodnim danima bile daleko veće. Ukoliko ne bude određenih iznenađenja po pitanju vremenskih prilika, mi očekujemo da će do kraja današnjeg, eventualno sutrašnjeg dana i preostali potrošači biti uredno snabdeveni električnom energijom“, kazala je ona na sednici Štaba za vanredne situacije.

Mesarović je navela da pre svega misli na građene Priboja, ali i građane u Ivanjici, Kraljevu i Lučanima, gde ima više od 1.000 potrošača koji nemaju struju, ističući da su ekipe na terenu i da rade na otklanjanju kvarova.

Ona je kazala da je na terenu trenutno više od 1.000 montera i više od 100 ljudi koji seku stabla čiji je pad na delove distributivne mreže ugrozio prenos električne energije.

„Sto odsto kvarova na dalekovodima nastalo je isključivo zbog pada stabala. Nije bilo drugih kvarova na elektro-energetskoj mreži osim pada stabala koje je prekinulo napajanje, osim požara na trafo stanici na Banovom Brdu u Beogradu“, rekla je ministarka.

Podsetila je da su na početku vremenskih nepogoda najugroženiji bili Mačvanski i Kolubarski okrug, da bi nakon toga kriza bila najveća u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu.

Ona je istakla da je država u ovoj situaciji postupila „organizovano, spremno u najkraćem mogućem roku obezbedila da sistem snabdevanja električnom energijom bude uredan“.

„Postupili smo i reagovali daleko brže i efikasnije u odnosu na najrazvijenije zemlje Evrope i sveta“, kazala je Mesarović.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević je izjavila da je Srbija i ovog puta pokazala visok stepen otpornosti na vremenske nepogode i da svi vidovi saobraćaja rade u režimu kontrolisanosti, uz male zastoje uobičajene u ovakvim situacijama.

Ona je navela da su svi državni putevi prvog reda od jutros prohodni i bezbedni za saobraćaj.

„Ministarstvo je izdalo rešenje kojim se na državnim putevima prvog reda dozvoljava maksimalna brzina do 60 kilometara na sat, a na svim ostalim putevima do 40 kilometara na sat“, rekla je ona na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

Navela je da su do jutros bili neprohohodni putni pravci Donji Milanovac-Majdanpek i Straža-Brezovica na Goliji.

„Javno preduzeće Putevi Srbije zajedno sa 24 kompanije, sa 175 punktova, 815 mašina, 338 drugih vozila i 2.329 zaposlenih danonoćno je u četvrtom stepenu pripravnosti“, kazala je Sofronijević.

Dodala je da Putevi Srbije blagovremeno upozoravaju građane da se pridržavaju uputstava za bezbednu vožnju i da su narednih dana moguće poledice na pojedinim deonicama.

Ministarka je rekla da je na snazi četvrti stepen pripravnosti, što znači 100 odsto angažovanje i mehanizacije i ljudstva.

Svi međugradski i međudržavni autobusi po njenim rečima saobraćaju bez većih problema, a dešavala su se samo manja kašnjenja u dolascima.

Sofronijević je rekla da se redovno odvija i rečni saobraćaj, da plovidba nije ugrožena i da za sada ne preti opasnost od pojava leda na Dunavu.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić izjavio je da je hidrometeološka situacija u Srbiji generalno stabilna, ne očekuju se poplave, akumulacije će biti popunjene.

On je naveo da su prethodni period obeležile sneg i ledena kiša, preko mesečnog nivoa, ali da se od srede očekuje stabilizacija vremena, kao i da su upozorenja na vremenske neprilike blagovremeno izdavana.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije obavili su zbog problema izazvanih snežnim padavinama, 102 intervencije od 4. januara, tokom kojih su evakuisali 38 osoba širom zemlje.

Načelnik tog sektora Luka Čaušić rekao je na sednici republičkog Štaba za vanredne situacije da su u intervencijama angažovana 226 vatrogasca-spasioca sa 104 vozila, 23 pumpe i tri čamca.

Sa područja Loznice i Ljubovije evakuisano je po devet osoba, područja Bora pet, Svrljiga i Vranja po četiri osobe, Novog Pazara i Pančeva po dve i po jedna osoba iz opština Doljevac, Požega i Užice.

(Beta)

