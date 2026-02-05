Republički štab: Relativno povoljna meteorološka situacija, vanredna situacija samo još u Priboju

U prvoj polovini februara u Srbiji se očekuje relativno povoljna meteorološka situacija, a vanredna situacija još uvek je na snazi samo u Priboju zbog izlivanja bujičnih potoka, rečeno je danas na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

Načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić rekao je da su vanredne situacije u opštinama ukinute, sem u Priboju, dodajući da će ona ostati na snazi još nekoliko dana – dok se ne popravi oštećena putna infrastruktura.

Čaušić je kazao da je situacija na terenu apsolutno stabilna, kao i da taj Sektor u prethodnih sedam dana, od prethodne sednice Štaba, nije imao intervencije koje se tiču reagovanja i otklanjanja posledica vremenskih nepogoda.

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić kazao je da se u nastavku prve polovine februara očekuje relativno povoljna meteorološka situacija, uz čestu pojavu slabih padavina, uglavnom kiše, dok se povremeni sneg očekuje u planinskim predelima.

„U ponedeljak i utorak, 9. i 10. februara, sneg se očekuje i u nižim delovima istočne Srbije, u Timočkoj i Negotinskoj krajini, uz snežni pokrivač od pet do deset centimetara. Kao retka pojava, u utorak je kratkotrajni manji snežni pokrivač moguć u Vojvodini i drugim predelima, slično kao pre nekoliko dana“, kazao je Nikolić.

U drugoj polovini februara, kao i martu, kako je dodao, očekuje se porast temperature u odnosu na prethodni period.

Kada je u pitanju vodostaj na rekama, Nikolić je naveo da je registrovano opadanje vodostaja na Savi, Drini i Južnoj Moravi, ali najavio da će vodostaji u narednih 10 dana biti u porastu na svim rekama u Srbiji, ali bez prelaska upozoravajućeg nivoa, sem na Dunavu, Tisi i banatskim vodotocima.

(Beta)

