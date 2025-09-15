Republika Srpska obeležava Dan nestalih i poginulih tokom rata u BiH

Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, koja traga za još 1.616 nestalih vojnika i civila tokom rata u Bosni i Hercegovini (BiH), obeležava se danas u Banjaluci.

Na Spomen obeležje na Novom groblju i na groblju „Sveti Pantelija“ položeni su venci u čast više od 24.000 poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske.

U Gospodskoj ulici u centru Banjaluke postavljeno je 1.616 stolica sa imenima i prezimenima nestalih i nazivima mesta u kojima su nestali.

U Hramu Hrista Spasitelja održan je parastos poginulim borcima i civilima, a u Kulturnom centru Banski dvor tribina „Gde je, hoću da znam“, o procesu traženja nestalih.

Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske obeležava se svakog 15. septembra, u znak sećanja na masovno stradanje i nestanak velikog broja civila i boraca u septembru 1995. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com