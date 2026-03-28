Reza Pahlavi pozdravljen burnim aplauzom na konferenciji američkih konzervativaca

Reza Pahlavi, sin poslednjeg iranskog šaha, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), dobio je danas veliki aplauz američkih konzervativaca okupljenih na godišnjoj Konferenciji konzervativne političke akcije, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

„Predsednik (SAD Donald) Tramp (Trump) ponovo čini Ameriku velikom, a ja nameravam da ponovo učinim Iran velikim“, rekao je Pahlavi uz aplauz prisutnih.

Pahlavi (65) predstavio je rat u svojoj domovini kao istorijsku priliku za smenu iranskog režima, zamišljajući budućnost u kojoj bi Iran od neprijatelja broj jedan Amerike – postao njen saveznik.

Sin poslednjeg šaha, koji se nije vratio u Iran od revolucije 1979. godine kada je svrgnuta monarhija, predvodi jedan od mnogih opozicionih pokreta sa sedištem u inostranstvu i predstavlja sebe kao alternativu u slučaju pada sadašnjih iranskih vlasti.

(Beta)

