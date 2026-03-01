Reza Pahlavi pozvao Irance da proslave smrt Alija Hamneija

Reza Pahlavi, sin poslednjeg iranskog šaha, pozvao je danas Irance da proslave smrt vrhovnog vođe Alija Hamneija "pesmama svake noći", da ostanu na bezbednom i da jasno i glasno kažu koji su im zahtevi za budućnost Irana.

Pahlavi je u saopštenju objavljenom na farsi i engleskom jeziku na platformi Iks (X) nazvao Alija Hamneija „demonom, koji je naredio masakr hiljada sinova i kćeri Irana“.

„Njegovom nečasnom smrću, i smrću mnogih njegovih saradnika, Islamska Republika izdiše“, rekao je Pahlavi koji sebe predstavlja kao figuru demokratske tranzicije.

„Za časni i hrabri narod Irana, smrt despota našeg vremena, iako označava početak velikog nacionalnog slavlja, nije kraj puta. Ostanite budni, budite spremni. Vreme za široko i odlučno prisustvo na ulicama je veoma blizu“, naveo je on.

U kolumni u američkom listu Vašington post (The Washington Post) u subotu uveče, Pahlavi je zahvalio američkom predsedniku Donaldu Trampu (Trump) zbog napada na Teheran i potvrdio spremnost da predvodi tranziciju vlasti u Iranu.

Pahlavi smatra da bi to samo bila prelazna uloga pošto se suočio sa kritikama, a neki strahuju da će ponovo uspostaviti monarhiju.

„Mnogi Iranci, često uz veliki lični rizik, pozvali su me da predvodim ovu tranziciju. Impresioniran sam njihovom hrabrošću i odazvao sam se njihovom pozivu“, napisao je Pahlavi u kolumni.

„Naš put će biti transparentan: novi Ustav sastavljen i ratifikovan referendumom, posle čega će uslediti slobodni izbori pod međunarodnim nadzorom. Kada Iranci budu glasali, prelazna vlada će biti raspuštena“, dodao je Pahlavi.

Hamnei je u subotu ubijen u američko-izraelskim napadima na Iran, kao i još nekoliko visokih iranskih zvaničnika.

(Beta)

