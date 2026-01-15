Reza Pahlavi: Priznao bih Izrael, normalizovao odnose sa SAD, okončao nuklearni program

Sin svrgnutog iranskog šaha Reza Pahlavi, koji živi u Vašingtonu, objavio je danas da bi, u slučaju povratka na vlast u Iranu, odmah priznao Izrael, normalizovao odnose sa SAD, okončao razvoj iranskog nuklearnog programa i obustavio podršku terorističkim grupama na Bliskom istoku.

Pahlavi, protivnik teokratske vlade u Teheranu, objavio je u video poruci i da će „slobodan Iran sarađivati sa regionalnim i globalnim partnerima u borbi protiv terorizma“.

„Biću jasan kako će slobodan Iran delovati prema susedima i svetu posle pada režima. Iranski nuklearni program bi bio okončan, podrška terorističkim grupama odmah bi bila obustavljena. Odnosi Irana sa SAD će biti normalizovani, a naše prijateljstvo sa Amerikom i njenim narodom obnovljeno. Iran će odmah priznati državu Izrael“, kazao je Pahlavi u video poruci koju je objavila Al Džazira.

Ključne tačke koje bi Pahlavi sproveo ako se vrati na vlast predstavljaju radikalan otklon od spoljne politike iranske teokratske vlasti, uspostavljene Islamskom revolucijom 1979. godine.

Tvrdokorni islamisti koji vladaju Iranom, na čelu sa vrhovnim vođom Alijem Hamneijem, najvećim neprijateljima smatraju SAD i Izrael, razvijaju nuklerani program zbog kojeg je zemlja pogođena razornim sankcijama Ujedinjenih nacija, i finansiraju više naoružanih grupa u susednim zemljama, poput libanskog Hezbolaha i palestinskog Hamasa.

Pahlavi, čiji je otac, autokratski proamerički šah Mohamad Reza Pahlavi pobegao iz Irana 1979. uoči Islamske revolucije, snažno je podržao najnoviji talas protesta u domovini, započet 28. decembra. Protesti su izbili zbog teške ekonomske situacije, ali su brzo prerasli u antivladine i prošlirili se na sve iranske provincije.

Prošle sedmice, Pahlavi je pozvao Irance da izađu na proteste, a zatim i američkog predsednika Donalda Trampa da bude spreman da interveniše kako bi pomogao iranskom narodu.

Brojni Iranci su na protestima skandirali „Smrt diktatoru“, misleći na Hamneija, i „Smrt Islamskoj republici“. Na demonstracijama su se čula i klicanja pokojnom šahu, ali je nejasno da li ti povici znače i podršku princu Rezi Pahlaviju, kao što nije poznato ni koliku podršku on ima u Iranu.

Prema podacima organizacije Aktivisti za ljudska prava u Iranu, čije je sedište u SAD, u nasilju povezanom sa protestima do sada je poginulo najmanje 2.637 osoba.

Američka agencija Asošiejted pres danas navodi da sve više deluje da je iranska vlast uspela da uguši proteste u velikoj meri.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com