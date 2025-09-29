Režiser Đurović: Umetnici i publika da spreče da nacionalni teatar postane partijski

Bivši upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu režiser Božidar Đurović izjavio je danas da je neophodno ujedinjenje svih zaposlenih u tom pozorištu kako bi se sprečilo da nacionalni teatar postane partijski.

Komentarišući novi Pravilnik o radnoj disciplini u Narodnom pozorištu u Beogradu, Đurović je agenciji Beta kazao da zaposleni ne bi smeli da pristanu i prihvate novi „nepozorišni pravilnik“ već da lične interese podrede interesima Narodnog pozorišta.

„Nepozorišni pravilnik aktuelne uprave Narodnog pozorišta je očevidno politički pravilnik koji se u potpunosti uklapa u beskompromisni cilj naprednjačke vlasti da u svim javnim institucijama, po svaku cenu, zavedu apsolutnu vlast“, ocenio je Đurović.

Prema njegovim rečima, društveno-politička stvarnost u Srbiji je iz dana u dan sve komplikovanija jer se društveni sistem nezaustavljivo raspada, a vlast umesto da stremi-što joj je i dužnost-ka pomirenju i kakvom takvom jedinstvu napaćenog naroda, bestidno i skinutih rukavica krši Ustav i zakone, demonstrira moć, širi neistine i mržnju, koja je ostvarila neopisivu i neupamćenu podeljenost naroda isključivo iz ličnih i političkih interesa.

„U takvim okolnostima moralna obaveza svakog osvešćenog građanina je da iskoristi svoje građansko pravo i da se nadlično bori za istinito, pravedno i zakonito društvo što je cilj studentskih demonstracija. Ta etička dužnost posebno obavezuje javne ličnosti. Poslednjih deset meseci osim profesora izdvojili su se mnogrobrojni pozorišni umetnici, koji su javno i aktivno podržali i podržavaju studentske i građanske proteste“, naveo je.

Nacionalni teatri su, dodao je, elitne pozorišne kuće, hramovi kulture koji na najbolji način predstavljaju narod i državu.

„Repertoar gotovo svih pozorišnih predstava, naročito predstava Narodnog pozorišta, neophodno je da bude utemeljen u društvenoj zbilji i neomeđenoj umetničkoj slobodi. Ukoliko uprava Narodnog pozorišta bespravno ograničava lične slobode umetnika onda je potpuno izvesno da će i repertoari svih sektora, naročito Drame, biti u službi aktuelne vlasti i da će nacionalni teatar postati partijski teatar. Da bi ostvarili svoje nedvosmislene ideje prirodno je da bi, kao što su i do sada, upošljavali samo politički istomišljene i poslušne umetnike što bi u velikoj meri, ne samo oslabilo repertoar nego i značajno unizilo umetnički nivo ansambala Narodnog pozorišta“, naglasio je Đurović.

Da bi se izbegla ova, istakao je, izuzetno nepoželjna, umetnički i politički opasna ideja, koja uporno kuca na vrata i po svaku cenu hoće da uđe u Narodno pozorište, neophodno je ujedinjenje gotovo svih zaposlenih, naročito umetnika.

„Bez obzira na posledice, zaposleni ne bi smeli da pristanu i prihvate novi nepozorišni pravilnik već da lične interese podrede interesima Narodnog pozorišta. Nesporno je da bi imali neograničenu podršku bivših članova Nacionalnog teatra, koji su emotivno vezani za matičnu kuću, kao i gotovo celokupne kulturne javnosti uključujući i mnogobrojnu publiku“, rekao je.

On smatra da ukoliko bi se obistinila namera aktuelne uprave, veliki deo publike zaobilazio bi predstave Narodnog pozorišta.

„A Narodno pozorište bi se do te mere urušilo da bi ga u bliskoj budućnosti sačekalo neželjeno raspuštanje. A to bi bio jedini način da Narodno pozorište odista bude narodno, a ne partijsko“, zaključio je Đurović.

U Narodnom pozorištu u Beogradu 25. septembra je izdat novi pravilnik o radnoj disciplini, gde se navodi da zaposleni krši radnu disciplinu ako u obavljanju poslova Pozorišta, javno, verbalno, simbolima kao i gestikulacijom izražava svoju političku ili drugu opredeljenost koja nije u vezi s obavljanjem poslova Pozorišta.

„Ako javno saopštava političke ili druge sadržaje, zatim poziva na aktivnosti koje imaju politički karakter ili nisu vezane za obavljanje poslova Pozorišta ili ističe simbole ili obeležja čije je isticanje zabranjeno zakonom“, ističe se u Pravilniku koji je potpisao v.d. upravnika Dragoljub Bajić.

(Beta)

