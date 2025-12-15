Rezolucija o prevenciji femicida usvojena u Lisabonu

Cilj rezolucije je sprečavanje femicida, od Saveta Evrope zatraženo je kreiranje posebnog protokola u okviru Istanbulske konvencije, a od nacionalnih vlada da pokažu odlučniju borbu protiv femicida i usvoje akcione planove koji bi sadržali niz konkretnih mera za sprečavanje nasilja nad ženama.
„Poslednjih 10 godina, najmanje 14 hiljada žena u Evropi je izgubilo život zbog femicida, a stvarna statistika izvesno je još sumornija. Zbog neujednačenog prijavljivanja, prepoznavanja i izveštavanja o femicidu od strane nacionalnih vlada, nije moguće utvrditi tačan broj“, piše u saopštenju ZLF.
Natalija Simović iz te partije kazala je da evropske zemlje samo putem zajedničke akcije, međusobne solidarnost i koordinacije mogu osigurati da svaka žena bude zaštićena i bezbedna.
(Beta)
