Rezolucija o prevenciji femicida usvojena u Lisabonu

Rezolucija „Dosta više žrtava, zaustavimo femicid“ usvojena je u Lisabonu uoči 40. Kongresa Evropske zelene partije, a u pisanju dokumenta učestvovali su Zeleno-levi front (ZLF) iz Srbije i predstavnici zelenih partija iz Portugala, Rumunije, Francuske i Belgije.

Cilj rezolucije je sprečavanje femicida, od Saveta Evrope zatraženo je kreiranje posebnog protokola u okviru Istanbulske konvencije, a od nacionalnih vlada da pokažu odlučniju borbu protiv femicida i usvoje akcione planove koji bi sadržali niz konkretnih mera za sprečavanje nasilja nad ženama.

„Poslednjih 10 godina, najmanje 14 hiljada žena u Evropi je izgubilo život zbog femicida, a stvarna statistika izvesno je još sumornija. Zbog neujednačenog prijavljivanja, prepoznavanja i izveštavanja o femicidu od strane nacionalnih vlada, nije moguće utvrditi tačan broj“, piše u saopštenju ZLF.

Natalija Simović iz te partije kazala je da evropske zemlje samo putem zajedničke akcije, međusobne solidarnost i koordinacije mogu osigurati da svaka žena bude zaštićena i bezbedna.

(Beta)

