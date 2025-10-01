Rezolucija PS Saveta Evrope: Članice da okončaju politički motivisana hapšenja mladih

Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PS SE) danas je u Strazburu usvojila rezoluciju, u kojoj je pozvala države članice te organizacije, među kojima je i Srbija, da okončaju politički motivisana hapšenja mladih, da ukinu zakone koji se koriste za ućutkivanje mladih neistomišljenika vlasti i da uklone prepreke koje pogađaju organizacije predvođene mladima.

U rezoluciji, zasnovanoj na izveštaju ukrajinske poslanice iz reda liberala Jevgenije Kravčuk, uz doprinos Savetodavnog veća za mlade, navodi se da su mladi širom Evrope „među najaktivnijim braniocima i najmaštovitijim graditeljima demokratije, ljudskih prava i vladavine prava“, i da prema njima ne treba postupati represivno ili ravnodušno, već sa priznanjem, zaštitom i podrškom, saopštio je Savet Evrope.

Mladi ljudi treba da budu značajno zastupljeni u nacionalnim parlamentima i lokalnim vladama, dok političke stranke i javne institucije treba da uvedu „kvote za mlade“, a evropske zemlje treba da razmotre smanjenje starosne granice za glasanje na 16 godina, piše u rezoluciji.

Trebalo bi da postoji javno finansiranje za građansku infrastrukturu za mlade – kao što su društveni centri, onlajn platforme ili pravne klinike – dok obrazovanje za demokratiju treba da bude uvedeno u škole, navodi se i dodaje da PS SE treba da se obaveže na jačanje učešća mladih u njenom radu i na uključivanje perspektiva mladih u odbore i izveštaje.

Obraćajući se parlamentarcima iz zemalja članica Saveta Evrope, malteški ministar za obrazovanje, sport, omladinu, istraživanje i inovacije Klifton Grima izjavio je da demokratija jača kada se mladima veruje.

„Nastavimo da ulažemo u njihovo vođstvo, prepoznajući ih ne kao pretnje uspostavljanju reda, već kao nezamenljive partnere za otpornost demokratije u Evropi. Ako demokratija želi da opstane, moraju je ponovo osmisliti mlađe generacije, naši mladi građani. Malta je posvećena saradnji sa svima vama kako bismo osigurali da se njihovi glasovi ne samo čuju, već i da budu ključni u oblikovanju Evrope kakvu želimo da vidimo“, rekao je Grima.

Parlamentarci iz zemalja članica Saveta Evrope danas su u Strazburu raspravljali i o aktuelnoj političkoj krizi u Srbiji, a većina učesnika istakla je da se mora poštovati pravo na slobodu okupljanja i izražavanja, uz osudu svakog oblika nasilja i uz poziv na dijalog.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com