RGZ: Katastar postupa u skladu sa zakonom, ne odlučujumo mi o ukidanju zaštite

Republički geodetski zavod (RGZ) reagovao je na pisanje medija, koji su objavili da je službe katastra skinule svojstvo zaštićenog kulturnog dobra sa zgrada Generalštaba, Kasarne 7. puka i zgrade Starog Generalštaba u Beogradu, navodeći da u ovom slučaju postupaju isključivo u skladu sa važećim, nedavno donetim Zakonom o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske.

U saopštenju RGZ navodi se da taj zakon propisuje prestanak svojstva kulturnog dobra za konkretne objekte, uz navođenje da je katastar dužan da takvu odluku zakonodavca tehnički sprovede, „bez diskrecionog prava da o tome odlučuje“.

„RGZ ne procenjuje da li objekat jeste ili nije kulturno dobro – upis i brisanje svojstava u katastru isključivo su posledica zakona ili odluka nadležnog organa, a ne procene same institucije… Republički geodetski zavod podseća da postupak upisa u katastar ima strogo propisana pravila i jasno definisan krug učesnika. Medijski apeli ne mogu proširiti ta prava, niti smeju uticati na tok zakonskog postupka“, dodaje se u saopštenju

Takođe se ocenjuje da pozivi neovlašćenim licima da podnose žalbe na rešenja katastra predstavlja „nedozvoljen pritisak na institucije i službenike“.

„Takvo postupanje uznemiruje javnost, banalizuje zakonske procedure i podstiče zloupotrebe prava na žalbu, sa kojima se RGZ godinama suočava i na čijem suzbijanju kontinuirano radi. Ovakvi pozivi narušavaju pravnu sigurnost i mogu voditi opstrukciji postupaka pred nadležnim organima“, smatraju u RGZ.

(Beta)

