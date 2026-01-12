RGZ podseća da je moguć upis u katastar po starim ispravama

Republički geodetski zavod (RGZ) podsetio je danas da je izmenama Zakona o državnom premeru uvedena ciljana konvalidacija koja predstavlja novi, precizno definisan mehanizam kojim se omogućava pravna verifikacija starijih isprava i njihova integracija u savremeni katastarski sistem.

Kako je navedeno, u katastru je uvedena mogućnost da se određene stare isprave, nastale u ranijim pravnim okvirima, podnesu na proveru i razmatranje radi upisa prava u katastar nepokretnosti putem digitalnog postupka.

Ovakav pristup, kako se dodaje, ne menja nadležnosti organa, već omogućava građanima da, kroz tehnički pojednostavljenu proceduru, pokrenu zakonom propisan proces provere isprava koje do sada često nisu bile obuhvaćene redovnim katastarskim postupcima.

Istaknuto je da je cilj ovakvog rešenja unapređenje pravne sigurnosti i ažurnosti katastarskih evidencija, uz puno poštovanje važećih propisa, jasno definisanu ulogu katastarske službe i očuvanje pravnog dejstva svakog pojedinačnog upisa.

Podseća se da je izmenama Zakona o državnom premeru i katastru omogućeno digitalno podnošenje i proveravanje ugovora nastalih pre 1. septembra 2014. godine, odnosno drugih isprava nastalih do 8. juna 2018. godine, uz dodatak primene posebnih slučajeva kada su oni izričito propisani.

Ukazano je da za ciljanu konvalidaciju nije obavezno angažovanje advokata, jer zakon omogućava građanima da postupak pokrenu i sprovedu samostalno, ukoliko ne žele ili ne mogu da koriste advokatske usluge.

Istaknuto je da je smisao ciljane konvalidacije za građane, da ne moraju biti stručni i poznavati propise da bi proverili podobnost isprava za upis u katastar.

Zato će, kako se dodaje, najveće benefite od ciljane aplikacije imati građani koji imaju kompletnu dokumentaciju ali ih je demotivisala dosadašnja procedura podnošenja zahteva i sprovođenja upisa.

Koristi će imati i oni koji saznaju da im dokumentacija nije kompletna, jer će to eliminisati nagađanja i zablude i usmeriti ih u pravcu rešavanja problema sudskim ili nekim drugim putem, saopštio je RGZ.

(Beta)

