RHMZ upozorava: Od danas do ponedeljka u Srbiji nestabilno vreme uz obilne padavine

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se od danas do ponedeljka u Srbiji očekuje nestabilno vreme, lokalno sa grmljavinom i obilnim padavinama, od 15 do 30 milimetara za kratko vreme, ponegde i više.

Sutra će u Srbiji biti nestabilno i promenljivo vreme, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno se uz grmljavinu očekuju obilni pljuskovi uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Duvaće uglavnom slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće od 12 do 17, a najviša dnevna od 23 do 26 stepeni, u istočnoj Srbiji toplije, do 28 stepeni.

U Beogradu će takođe biti nestabilno i promenljivo, povremeno s kišom, pljuskovima, grmljavinom i s uslovima za lokalno veću količinu padavina i grmljavinu.

Najniža temperatura biće oko 17, a najviša dnevna oko 24 stepena.

U ponedeljak će na severozapadu biti suvo sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima pretežno oblačno i svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

U utorak se očekuje promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo vreme, sa sunčanim intervalima, samo se na jugozapadu, jugu i istoku još ponegde očekuje kiša ili pljusak s grmljavinom.

U sredu će biti pretežno sunčano.

Od četvrtka ponovo u svim krajevima promenljivo i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno obilnijim.

Biometeorološka prognoza za nedelju, 11. jun:

Meteorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na sve hronične bolesnike, naročito na osobe s varirajućim krvnim pritiskom i reumatičare. Oprez se savetuje i osobama sa psihičkim tegobama. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima.

(Beta)

