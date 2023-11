RHMZ upozorava: U Srbiji danas olujni vetar i intenzivni pljuskovi

U Srbiji će danas duvati jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine, a pljuskovi i grmljavina koji se očekuju sredinom dana, posle podne i uveče kratkotrajno mogu biti intenzivni, uz jak i olujni vetar, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najjači udari vetra očekuju se na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama, ponegde i sa brzinom većom od 100 kilometara na čas, dok će udari košave u Beogradu dostizati brzinu od 60 do 70 kilometara na čas. Vetar će oslabiti krajem dana.

Više padavina će biti sutra, na jugu i istoku Srbije, od 20 do 40 milimetara kiše, ponegde i više, upozorava RHMZ.

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, na severu uglavnom suvo, a u ostalim predelima mestimično sa slabom kišom. Na jugu i istoku Srbije ujutru i pre podne očekuju se i umerena kiša i lokalni pljuskovi, ponegde i sa uslovima za obilne padavine. Kasnije posle podne i uveče doći će do prestanka padavina i razvedravanja u svim predelima.

Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar, koji će tokom noći ka nedelji biti u pojačanju. Najniža temperatura biće od šest do 13, najviša od 14 do 19 stepeni.

U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a posle podne će doći do razvedravanja. Duvaće slab do umeren južni vetar, koji će tokom noći ka nedelji biti u pojačanju. Najniža temperatura biće od 7 do 11, najviša dnevna oko 17 stepeni.

U Srbiji će u nedelju biti ponovo vetrovito vreme, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, u južnom Banatu i planinskim predelima povremeno i olujni. Tokom dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će pre podne zahvatiti zapadnu polovinu zemlje, a posle podne i ostale predele Srbije.

I naredne sedmice očekuje se promenljivo vreme sa čestom pojavom kiše.

Biometeorološka prognoza za subotu, 4. novembar:

Meteorološke prilike će biti relativno nepovoljne za kardiovaskularne bolesnike i osobe sa respiratornim oboljenjima kojima se savetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.