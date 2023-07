RHMZ: Upozorenje na visoke temperature, cela Srbija danas u crvenom

Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros upozorenje za područje cele Srbije na visoke temperature, čije će najviše vrednosti iznositi od 37 do 39 stepeni Celzijusa.

Na sajtu RHMZ, cela Srbija se danas nalazi u crvenoj zoni, odnosno sa visokim temperaturama koje se ocenjuju kao opasne, a za Beograd je prognozirana temperatura od 39 stepeni.

Upozorenje na visoke temperature važi do 19. jula do kada se prognozira veoma toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama iznad 35 stepeni, lokalno i do 40 stepeni Celzijusa.

U velikim gradovima očekuju se i tropske noći.

(Beta)

