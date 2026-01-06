RHMZ upozorio na ledenu kišu i sneg danas i sutra

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upozorio je na ledenu kišu danas i sutra, u jutarnjim, prepodnevnim i večernjim satima u zapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju, na istoku i na jugozapadu Srbije.

Sutra na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče predviđa se intenziviranje snežnih padavina, tako da se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, a lokalno i više.

Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), navodi se u saopštenju.

Moguće su i štete na prenosnim sistemima – dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala – štete na šumama, drveću u parkovima i lomljenje grana.

Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima, dodao je RHMZ.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com