RHMZ: Zbog snega, mogući problemi u saobraćaju, snabdevanju hranom, strujom i grejanjem

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje za naredna četiri dana zbog vlažnog snega i ledene kiše na području Srbije, navodeći da su mogući problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom usled potencijalne totalne blokade saobraćaja.

RHMZ je u upozorenju na svom sajtu ukazao i na moguće velike štete na prenosnim sistemima – dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala – štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana).

Usled taloženja i zaleđivanja, kako su dodali, moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima.

Najintenzivnije padavine, navodi RHMZ, očekuju se u centralnom delu zemlje – od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku – Timočkoj i Negotinskoj Krajini, povremeno sa vlažnim snegom.

RHMZ je naveo da se danas očekuje formiranje, odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 santimetara, a lokalno i 30.

U toku noći ka ponedeljku, kao i početkom sledeće sedmice u jutarnjim, pre podnevnim i večernjim satima na jugu Bačke, u Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, na širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije, očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje visine snežnog pokrivača očekuje na severu i zapadu zemlje, posebno u utorak uveče i sredu.

Na području Beograda, danas je oblačno i hladno sa vlažnim snegom, uz formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 santimetara.

Početkom sledeće sedmice, od ponedeljka do srede, očekuje se i lokalna pojava ledene kiše, a sneg uz manje povećanje visine snežnog pokrivača ponovo u utorak uveče i sredu.

(Beta)

