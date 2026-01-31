Ristivojević (NDSS): Opcija koja sadrži demokratiju i patriotizam daje kompletnu ponudu biračima

Branislav Ristivojević iz Nove demokratske stranke Srbije (NDSS) ocenio je danas da samo politička opcija koja u sebi sadrži i demokratiju i patriotizam „daje kompletnu ponudu biračkom telu“.

On je gostujući na zrenjaninskoj televiziji KTV kazao da stranke i pokreti koji ne sadrže oba elementa nemaju kapacitet da pridobiju ljude, prenela je u saopštenju njegova partija.

Ristivojević je ocenio da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka (SNS) nemaju u sebi ništa demokratsko, građansko ni patriotsko, ali da se održavaju zahvaljujući nedemokratskim izborima.

„U Srbiji ne postoje demokratski uslovi za održavanje izbora, ali se ne može večito čekati na savršene uslove dok vlast ubrzano uništava državu. Vučić ne raspisuje izbore zato što zna da mu njegovi birači u kombinaciji sa pokradenim glasovima i ljudima koje dovozi iz Bosne i Hercegovine nisu dovoljni za pobedu“, naveo je Ristivojević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com