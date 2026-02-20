Ristivojević (Novi DSS) Vlast vodi amatersku spoljnu i štetočinsku ekonomsku politiku

Savetnik predsednika Nove Demokratske stranke stranke Srbije (Novi DSS) Branislav Ristivojević ocenio je da vlast vodi "amatersku spoljnu i štetočinsku ekonomsku politiku", dok je unutrašanju politiku vlasti nazvao "zločinačkom", saopštila je danas ta stranka.

U saopštenju piše i da Ristivojević u podkastu „Politika na srpskom“ Fondacije „Slobodan Jovanović“ ocenio da su protesti poljoprivrednika posledica aktuelnog stanja u srpskom agraru do koga se, kako tvrdi, došlo liberalizacijom spoljne trgovine prema EU.

„U Briselu i dalje daju velike subvencije poljoprivrednicima. Naš agrar nema šanse da izdrži tu trku. Zato dolazi do ubrzanog gašenja stočnog fonda“, rekao je.

Prema njegovim rečima, pitanje je „da li mi imamo mleka za podmirivanje domaće potrošnje“.

„Pri svemu tome vrši se zamena teza da Evropljani nama nešto daju, a zapravo smo pristali na odricanje prihoda od carina i polako gasimo domaću proizvodnju“, kazao je Ristivojević.

On je ocenio da vlast vodi „izdajničku politiku u ustavnopravom smislu“, te da, po pitanju spoljne politike predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar unutrašanjih poslova Ivica Dačić stranim državnicima deluju komično, odnosno kao, kako je kazao „Stanlio i Olio“.

„Sasvim je, međutim, druga stvar što je zapadni faktor pronašao ličnost tako slabog karaktera koja im odrađuje posao, a poslednji primer je gašenje univerziteta i obrazovnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji“, napomenuo je Ristivojević.

Ristivojević, koji je i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, rekao je da se vlast okružila lojalistima za koje „ne postoje ni zakoni, ni profesionalna etika, ni ljudski moral nego samo odanost volji i želji jednog lidera“.

Prema njegovim rečima, vlast tako deluje u funkciji ostvarivanja privatnih interesa samo uskog kruga naprednjačke elite.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com