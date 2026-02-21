Roditelji: Elaborat pokazao da je Jovina gimnazija bezbedna, direktor neće da vrati učenike u školu

Roditelji učenika Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" su danas objavili da je elaborat o bezbednosti zgrade te škole potvrdio njihove pretpostavke da je ona, osim nelegalno izgrađene krovne kupole i svečane sale pod njom, bezbedna za korišćenje i da je iseljavanje učenika i profesora u tri škole bio "lični i potpuno nerazuman" čin direktora Gimnazije Radivoja P. Stojkovića, koji je izazvao višemesečne proteste.

Podsetili su da je direktor raselio učenike Gimnazije zbog navodnog strahovanja za njihovu bezbednost i navodne potrebe da se izradi elaborat o bezbednosti čitave zgrade koji je trebao da utvrdi da li je kupola, „nelegalno izgrađena za vreme njegovog mandata“, narušila statiku.

Naveli su da je direktor odbio da izrađeni elaborat učini javno dostupnim, a roditelji učenika su njegovu kopiju mogli da pogledaju samo uz poseban zahtev, bez slikanja elaborata i uz stalni nadzor pomoćnika direktora i direktora lično.

„Ipak, roditelji su bili uporni i u smenama su satima čitali elaborat, uz sve teškoće, i utvrdili da elaborat konstatuje potrebu za sanacijom kupole, ali da se nigde ne konstatuje da je čitava zgrada nebezbedna i da u njoj ne može da se održava nastava“, kazali su u saopštenju.

Učenici te gimnazije od početka tekuće školske godine nastavu pohađaju u tri škole: Mašinskoj, Hemijskoj i Saobraćajnoj.

Roditelji su direktora Radivoja P. Stojkovića optužili da je učenike i profesore „raselio“ u tri škole „iz čiste osvete, jer su se usudili da podignu glas protiv njegovog diktatorskog načina upravljanja školom“.

„Ovakvo samovoljno i bahato ponašanje jednog direktora nije zabeleženo ne samo u istoriji najstarije novosadske gimnazije, nego ni u čitavoj istoriji srpskog obrazovanja“, ocenili su u saopštenju.

Zahtevali su od pokrajinskog sekretara za obrazovanje Roberta Otota i ministra prosvete Srbije Dejana Vuka Stankovića da „hitno, bez odlaganja“, smene Radivoja P. Stojkovića sa mesta direktora Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu.

(Beta)

