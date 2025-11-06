Roditelji učenika Jovine gimnazije traže prijem kod ministra prosvete

Roditelji učenika gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu zvaničnim dopisom su zatražili hitan prijem kod ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića zbog, kako su naveli, nagomilanih problema u toj školi.

Roditelji tvrde da je zbog tih problema učenicima ugroženo Ustavom zagarantovano pravo na obrazovanje.

Naveli su da su zahtev poslali ministru, pošto obraćanja školskoj upravi, prosvetnoj inspekciji i gradonačelniku „nisu dali rezultate, iako su te institucije uglavnom izražavale razumevanje za sve pomenute probleme“.

U pismu koje su potpisali izabrani predstavnici roditelja iz Jovine gimnazije, navodi se da je direktor Radivoje P. Stojković raselio učenike u tri škole, a zgradu gimnazije zaključao pod izgovorom nebezbednosti, „iako je građevinska inspekcija zabranila korišćenje samo dve prostorije gimnazije i to zbog nelegalnih radova na kupoli zgrade“.

Roditelji tvrde i da učenicima „neretko predaju nestručni nastavnici, a da sam direktor retko drži sopstvene časove i da često odlazi na bolovanja“.

„Radivoje P. Stojković već više od dva meseca opstruira konstituisanje Saveta roditelja i Učeničkog parlamenta i nastoji da kroz nezakonitu promenu statuta preuzme potpuno upravljanje ovim telima“, naveli su oni.

Prema njihovim rečima, direktor komunicira sa drugima isključivo preko sajta škole putem saopštenja, u kojima „optužuje kolege, roditelje i državne institucije, umesto da sam preuzme odgovornost za stanje u gimnaziji“.

„Profesori svakodnevno obustavljaju nastavu na sat vremena, jer direktor ne želi uopšte da im odgovori na njihove zahteve, a školu je napustilo više od 30 učenika“, dodali su roditelji.

Oni tvrde i da je i vršnjačko nasilje u porastu, te da su učenici zbog postupanja direktora izgubili „više od 1.000 časova u prva dva meseca ove školske godine“.

Roditelji su naveli da ne žele da se mešaju u izbor direktora, niti da postupaju protivno zakonima Srbije, već da „samo žele da njihova deca imaju normalno, bezbedno i kvalitetno obrazovanje“.

(Beta)

