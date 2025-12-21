Roditelji: Zbog ćutanja države problem Jovine gimnazije biće internacionalizovan

Roditelji učenika Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu saopštili su danas da su, nakon više od godinu dana bezuspešnog obraćanja domaćim institucijama, odlučili da se obrate međunarodnim organizacijama i institucijama, kako bi, kako su naveli, internacionalizovali problem funkcionisanja te škole.

U saopštenju je navedeno da su se roditelji tokom protekle godine gotovo svakodnevno obraćali Prosvetnoj inspekciji, Gradskoj upravi za obrazovanje, Školskoj upravi, gradonačelniku Novog Sada, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje i Ministarstvu prosvete, ali da na zahteve nisu dobijali odgovore.

Roditelji su naveli da je direktor škole Radivoje P. Stojković učenike raselio u tri srednje škole, da im je, kako tvrde, uskraćeno pravo na normalno obrazovanje, kao i da u nastavi, posebno u specijalizovanim odeljenjima, nisu angažovani odgovarajući stručni saradnici.

Optužili su direktora da je opstruirao rad Učeničkog parlamenta, dodajući da su pojedini učenici do njegove kancelarije dovođeni uz pratnju policije.

Tvrde i da su profesori u školi bili izloženi mobingu i protivzakonitim odlukama uprave, zbog kojih su, kako je navedeno u saopštenju, pokrenuti prekršajni i krivični postupci.

Roditelji su naveli da su se nedavno obratili UNICEF-u zbog, kako tvrde, ozbiljnog kršenja više odredbi Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, uključujući pravo deteta da slobodno izrazi svoje mišljenje, slobodu izražavanja i obavezu države da decu zaštiti od psihičkog nasilja, zastrašivanja i zloupotrebe autoriteta.

U narednom periodu, kako su saopštili, planirali su da se obrate i ambasadama zemalja na čijim jezicima se izvodi bilingvalna (dvojezična) nastava u toj gimnaziji, kao i evropskim i međunarodnim institucijama, kroz pisane zahteve i direktne razgovore.

Roditelji su ocenili da problemi Jovine gimnazije time postaju i međunarodno pitanje, dodajući da, dok nadležne institucije međusobno prebacuju odgovornost, učenici i dalje pohađaju nastavu u uslovima koji ne odgovaraju školi koju su upisali.

(Beta)

