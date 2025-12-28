Rojters: Izbori na Kosovu šansa da se prekine politički zastoj

To su drugi izbori ove godine na Kosovu, pošto Kurtijeva stranka Samoopredeljenje nije uspela da obezbedi parlamentarnu većinu u februaru.
Posle višemesečnih bezuspešnih pregovora vladajuće stranke o formiranju vladajuće koalicije, predsednica Vjosa Osmani je odlučila da raspusti parlament u novembru i raspiše prevremene izbore.
Politička kriza tinja na Kosovu, jer poslanici treba da izaberu novog predsednika u aprilu i ratifikuju sporazume o zajmovima Evropske unije i Svetske banke u ukupnom iznosu od milijardu evra.
Opozicione stranke su, sa svoje strane, odbile da sarađuju sa Kurtijem, kritikujući njegove odnose sa zapadnim saveznicima i njegovu politiku na severu Kosova, gde živi većina Srba.
Kurti, sa svoje strane, optužuje opoziciju da je odgovorna za trenutni zastoj.
Da bi pridobio glasače, Kurti je obećao zaposlenima u javnom sektoru 13. mesečnu platu, godišnje investicije od milijardu evra i novu strukturu za borbu protiv organizovanog kriminala. Opozicione stranke su u svojim planovima takođe naglasile poboljšanje životnog standarda, prenosi Rojters.
„Želimo da sledeća vlada stvori uslove da mladi ljudi ostanu ovde i da ne odlaze“, rekao je za Rojters u Prištini Redžep Karakaši (Rexhep Karakshi), 58-godišnji glasač.
Ankete javnog mnjenja se ne objavljuju na Kosovu, što ishod izbora čini neizvesnim. Mnogi glasači su rekli da su razočarani.
„Ne bi bilo velike radosti ako bi Kurti pobedio, niti ako bi opozicija pobedila. Ovoj zemlji su potrebne radikalne promene, a ja ne vidim da će se te promene dogoditi“, rekao je jedan građanin posle glasanja.
Biračka mesta su otvorena u 7.00 i biće zatvorena u 19.00. Izlazne ankete se očekuju ubrzo nakon zatvaranja biračkih mesta.
Kosovo je steklo nezavisnost od Srbije 2008. godine uz podršku SAD. Uprkos međunarodnoj podršci, Kosovo, zemlja sa 1,6 miliona stanovnika, suočava se sa siromaštvom, nestabilnošću i organizovanim kriminalom, dodao je Rojters.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com