Rojters: Najmanje 40 odsto ruskih kapaciteta za izvoz nafte van funkcije

Najmanje 40 odsto kapaciteta ruskog izvoza nafte trenutno je onesposobljeno nakon napada ukrajinskih dronova, prema proračunima Rojtersa zasnovanim na tržišnim podacima.

To je najteži poremećaj u snabdevanju naftom u savremenoj istoriji Rusije, drugog najvećeg izvoznika nafte na svetu i dolazi u trenutku kada su cene nafte prešle 100 dolara po barelu zbog rata sa Iranom.

Proizvodnja nafte u Rusiji jedan je od glavnih izvora prihoda državnog budžeta i ključni je deo ekonomije vredne 2,6 biliona dolara.

Ukrajina je ovog meseca intenzivirala napade dronovima na rusku infrastrukturu za izvoz nafte i goriva, pogodivši sve tri glavne luke za izvoz nafte iz Rusije, uključujući Novorosijsk na Crnom moru, Primorsk i Ust-Lugu na Baltičkom moru, kao i naftovod Družba, koji prolazi kroz Ukrajinu do Mađarske i Slovačke.

Prema proračunima Rojtersa, oko 40 odsto ruskih kapaciteta za izvoz sirove nafte, odnosno oko dva miliona barela dnevno, bilo je van funkcije do srede nakon najnovijeg napada.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com