Rojters: SAD traži od Ukrajine da preda Rusiji Donjecku oblast

Izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, nakon što su ukrajinski i američki pregovarači završili drugi dan razgovora u Berlnu, rekao je da je Kijev zatražio dalje diskusije.
Druga osoba upoznata sa razgovorima rekla je da i dalje postoje velike praznine oko teritorijalnog pitanja.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je u Berlinu sa američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom predsednika Donalda Trampa, Džaredom Kušnerom, kao i sa evropskim liderima.
(Beta)
