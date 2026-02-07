Rojters: SAD žele mirovni sporazum Moskve i Kijeva do marta i da se ubrzo održe izbori u Ukrajini

Američki i ukrajinski pregovarači razgovarali su o ambicioznom cilju da Moskva i Kijev do marta postignu mirovni sporazum, iako je malo verovatno da će se taj rok ispoštovati zbog nesaglasnosti oko ključnog pitanja - teritorije, navode tri izvora upoznata sa tim razgovorima.

Prema okviru o kom razgovaraju američki i ukrajinski pregovarači, o svakom eventualnom sporazumu Ukrajinci bi glasali na referendumu, a istovremeno bi glasali i na parlamentarnim izborima, reklo je Rojtersu pet anonimnih izvora.

Američki pregovarački tim, koji predvode specijalni izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner poručio je ukrajinskim sagovornicima na nedavnim sastancima u Abu Dabiju i Majamiju da bi bilo najbolje da se takvo glasanje održi što pre, rekla su tri od tih izvora.

Američki pregovarači su takođe naveli da će se Tramp, kako se budu približavali kongresni izbori (izbori na sredini predsedničkog mandata) u novembru, verovatno sve više fokusirati na unutrašnja pitanja, što znači da će najviši američki zvaničnici imati manje vremena i političkog kapitala za zaključivanje mirovnog sporazuma, prema navodima dva izvora.

Druga runda pregovora uz posredovanje SAD završena je u četvrtak u Abu Dabiju oslobađanjem 314 ratnih zarobljenika i obavezom da se razgovori uskoro nastave. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će se sledeći trilateralni sastanak najverovatnije uskoro održati u SAD.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas novinarima da se vode „veoma dobri razgovori“ u vezi sa ratom Rusije i Ukrajine i dodao, bez dodatnih objašnjenja, da bi „nešto moglo da se dogodi“ kao rezultat tih pregovora.

Republikanski lider obećao je da će okončati rat koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine, ali više od godinu dana od početka njegovog drugog mandata, to obećanje još uvek nije ispunjeno.

(Beta)

