Rojters: Tramp razmatra opciju plaćanja stanovnicima Grenlanda da se pridruže SAD

Američki zvaničnici su razgovarali o mogućnosti paušalnih isplata stanovnicima Grenlanda kao jednom od načina da ih ubede da se odvoje od Danske i potencijalno pridruže Sjedinjenim Američkim Državama, rekla su agenciji Rojters četiri neimenovana izvora upoznata sa tom temom.

Dva izvora su rekla da su američki zvaničnici, uključujući pomoćnike u Beloj kući, razgovarali o iznosima od 10.000 do 100.000 dolara po stanovniku Grenlanda, najvećeg ostrva na svetu.

Ideja o direktnom plaćanju stanovnicima Grenlanda, autonomne prekomorske teritorije Danske, jedno je od objašnjenja kako bi SAD mogle da pokušaju da „kupe“ ostrvo na kojem živi 57.000 ljudi, uprkos insistiranju vlasti i u Kopenhagenu i u Nuku da ono nije na prodaju.

Ta taktika je jedan od raznih planova koje Bela kuća razmatra za ulazak Grenlanda u sastav SAD, a jedan je i korišćenje američke vojske.

Ipak, direktno plaćanje bi bilo kritikovano kao previše transakciono, čak i ponižavajuće za stanovništvo koje je dugo raspravljalo o sopstvenoj nezavisnosti i ekonomskoj zavisnosti od Danske.

„Dosta je bilo! Nema više fantazija o aneksiji“, napisao je premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen na Fejsbuku u nedelju, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp ponovo rekao novinarima da SAD moraju da pripoje to ostrvo.

(Beta)

