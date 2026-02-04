Rok za prijave nelegalnih objekata u Srbiji ističe sutra u ponoć

U Srbiji sutra u ponoć ističe rok za prijavu nezakonito sagrađenih kuća, stanova i drugih objekata, po novom zakonu, preneo je N1.

Produžetka roka neće biti, ali će, prema najavama ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandre Sofronijević, svi koji imaju „opravdane razloge za prijavu po isteku roka“, to moći da učine do 24. oktobra.

Sofronijević je ranije pojasnila šta se smatra opravdanim razlozima za prijavu po isteku roka.

„To je nešto što je u pravu najsličnije institutu koji se zove restitutio in integrum, a u prevodu znači ‘povraćaj u pređašnje stanje’. Mi ovim zakonom nismo taksativno naveli koji su to opravdani razlozi, ali postoji ustaljena i sudska i upravna praksa. To može biti bolest, povreda, smrt ili bolest člana uže porodice, viša sila, neki tehnički razlozi, ne dao Bog da se desi da padne sistem pa da to bude razlog i svi drugi opravdani razlozi za koje stranka nije skrivila i dostavi o tome dokaz. Naravno, kada je viša sila u pitanju, onda ne treba ništa dokazivati jer je to notorna činjenica“, rekla je ministarka.

Prijava za upis u katastar nezakonito sagrađenih zgrada, stanova, kuća, garaža, pomoćnih objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, traje ukupno 60 dana, a prvi dan upisa bio je 8. decembar 2025.

Građani koji još nisu prijavili svoje nezakonito sagrađene kvadrate to, po ovom zakonu, mogu da učine još danas i sutra – 4. i 5. februara.

Procene prilikom usvajanja ovog zakona bile su da u Srbiji ima oko 4,8 miliona do pet miliona nelegalno sagrađenih objekata.

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, do utorka, 3. februara, do 19 časova pristigle su 1.824.272 prijave.

Prijava je omogućena onlajn preko sajta Svojnasvome.gov.rs, gde su dostupni i propisi, ali i informacije o troškovima i načinu prijave.

Svoje nelegalno sagrađene objekte građani mogu da prijave za upis u katastar i na šalterima svih opština u Srbiji i u 586 filijala Pošte Srbije.

Pojedine opštine najavile su već da će poslednjih dana evidentiranja prijava raditi duže radno vreme.

Onlajn prijava preko sajta Svoj na svome, traje do ponoći 5. februara, objavio je N1.

(Beta)

