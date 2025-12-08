Rok za slanje radova za Evropsku medijsku nagradu ističe 14. decembra

Rok za slanje radova za Evropsku medijsku nagradu, za koju mogu da konkurišu novinari iz 46 zemalja članica Saveta Evrope, Belorusije i Rusije, ističe 14. decembra.

Uz državljane tih 48 zemalja, radove mogu da pošalju i novinari koji rade na evropskom kontinentu i novinari koji rade za evropsku medijsku organizaciju ili kuću.

Rad koji se prijavljuje mora da bude objavljen između 1. decembra 2024. i 31. decembra 2025. i ne sme da ima više od 5.000 reči.

Tekst treba da bude dominantan deo rada. Ocenjuje se jedino pisano novinarstvo (sa pratećim materijalom), a ne i podkasti, dokumentarci, filmovi, TV emisije i druge vrste novinarstva čije jezgro nije pisano novinarstvo.

Prijave su moguće u pet kategorija: Istaknuto novinarstvo, Inovacije, Istraživačko novinarstvo, Javni diskurs i Migraciono novinarstvo. Te kategorije, od kojih je svaka vredna 10.000 evra, slave novinarstvo koje informiše, inspiriše, istražuje i ostavlja uticaj.

Za nagrade u kategorijama Istaknuto novinarstvo, Inovacije, Istraživačko novinarstvo i Migraciono novinarstvo, jedna osoba može da dostavi jedan članak po kategoriji, dok za nagradu u kategoriji Javni diskurs jedna osoba može da prijavi najviše tri rada.

Ako je rad deo serije, to treba navesti u obrascu za prijavu. Ako neko želi da unese više različitih članaka za kategoriju Javni diskurs, neophodno je da popuni posebni prijavni formular za svaki deo.

Prilikom podnošenja radova za Evropsku nagradu za štampu, kandidati potvrđuju da su veštačku inteligenciju koristili transparentno, etički i odgovorno.

Članak treba poslati na jeziku originalne publikacije, zajedno sa prevodom na engleski.

Ako neko nije u mogućnosti da pošalje rad zbog bezbednosnih ili logističkih ograničenja, neko drugi to može da učini umesto autora

Sve informacije o prijavi mogu se pronaći na sajtu: https://www.europeanpressprize.com/before-you-enter/

