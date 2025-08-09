Rokvić (NPS): Dok EU štiti slobodu medija, u Srbiji novinari taoci režima

Narodni pokret Srbije (NPS) ocenio je da su u Srbiji novinari taoci režima, za razliku od zemalja u kojima je juče počela primene Evropskog zakona o slobodi medija (EMFA) čiji je akcenat na zaštitu novinara i uređivačku nezavisnost.

„Dok Evropa štiti svoje novinare i gradi medijske slobode, Srbija pod partijskom kontrolom SNS daje otkaze novinarima koji pokušaju nezavisno da informišu građane i hapsi ih, a nacionalne frekvencije služe režimu“, rekla je potpredsednica NPS, poslanica Ivana Rokvić.

Prema njenim rečima, „Evropski odbor za medijske usluge počinje sa radom i novi nezavisni EU regulator će nadgledati primenu EMFA, sastavljen od predstavnika nacionalnih regulatornih tela koji Srbija čak ni nema već 10 meseci”, kazala je Rokvić.

Ona je objasnila da je EU stavila akcenat na zaštitu novinara i uređivačku nezavisnost, „zbog čega je zabranjeno neosnovano korišćenje špijunskih softvera nad novinarima, koji imaju zakonsko pravo da štite svoje izvore, čak i od vlastitih urednika, ako postoji pritisak, a urednici moraju raditi bez političkog uplitanja“.

„Dok EU garantuje slobodu medija u državama članicama, u Srbiji se ne reaguje adekvatno na stanje u medijima, a tabloidi sa nacionalnim frekvencijama nastavljaju da krše zakon svakodnevno“, naglasila je Rokvić.

Takođe je navela da je “transparentnost državnog oglašavanja prioritet i sve institucije javnog sektora moraju javnim konkursima i transparentno deliti novac medijima za oglašavanje“.

Prema njenim rečima, u isto vreme vlast u Srbiji nije u stanju da formira REM skoro godinu dana, a i kada ga je bilo, nije bio ni blizu nezavisnog regulatora, već direktna ekspozitura vlasti, sastavljena od partijskih kadrova i provladinih aktivista.

„Državno oglašavanje i dalje se deli partijskim medijima, u milionskim iznosima, bez konkursa i ikakve kontrole. Novinari se prisluškuju, zastrašuju i blate i umesto zaštite, od države dobijaju etikete ‘stranih plaćenika’, ‘izdajnika’ i ‘rušitelja poretka'“, istakla je Rokvić.

(Beta)

