Rokvić (NPS): Savet REM-a mora biti garant da svaki građanin zna istinu

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) je osnova demokratskog poretka i mora biti garant da svaki građanin zna istinu, ocenila je poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ivana Rokvić.

Ona je na sednici Skupštine Srbije na čijem je dnevnom redu izbor članova Saveta REM-a rekla da je Srbija godinu dana bez te institucije koja bi, po njenim rečima, trebalo da štiti javnost od zloupotrebe medijskog prostora.

„Svaka televizija sa nacionalnom frekvencijom u tom vakuumu mogla je da manipuliše, targetira, vređa, ponižava i laže bez ikakvih posledica. Ovo vreme će ostati zapamćeno kao vreme zla, najbrutalnije propagande, sejanja mržnje i progona svih koji ne misle kao vlast“, navela je Rokvić.

Poslanica NPS je ocenila da bez „slobodnog REM-a nema slobodnih medija, a bez njih ni slobodnih izbora ni slobodnih građana“.

„Savet REM-a odlučuje ko dobija nacionalnu frekvenciju, a time i ko ima glas u javnosti. On kontroliše da li se poštuje Zakon o oglašavanju, da li su programi u skladu sa javnim interesom, da li se štite maloletnici, da li se širi mržnja, nasilje, laž. REM mora da bude garant da svaki građanin zna istinu“, navela je poslanica NPS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com