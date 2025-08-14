Romska partija traži od Parlamentarne skupštine SE da formira misiju za procenu situacije u Srbiji

Romska partija saopštila je danas da je od Komiteta za monitoring Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) zatražila da hitno formira ad hok misiju za procenu situacije u Srbiji, usled „sve radikalnije sprege vlasti i Srpske napredne stranke u gušenju legitimnih protesta građana koji podržavaju studente u blokadi“.

Ta partija je u saopštenju navela da bi misija Parlamentarne skupštine trebalo da se bavi praćenjem stanja ljudskih prava u Srbiji, kao i da zatraži od srpskih vlasti da odmah oslobode sve građane pritvorene zbog učešća u protestima i „akcijama usmerenim na odbranu svojih prava“.

Zatražili su od Parlamentarne skupštine Saveta Evrope i da preporuči mere koje će sprečiti dalje kršenje prava na slobodu izražavanja i okupljanja.

„Podsećamo da Preambula Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima jasno navodi da je ‘nužno da ljudska prava budu zaštićena vladavinom prava kako čovek ne bi bio prinuđen da, kao krajnjem sredstvu, pribegne pobuni protiv tiranije i ugnjetavanja'“, navodi se u saopštenju.

Romska partija je i od srpskih organa vlasti zatražila da u nastaloj situaciju postupaju sa dužnom pažnjom, a da predsednik Srbije Aleksandar Vučić jasno saopšti kada će da se održe vanredni parlamentarni izbori i „tako doprinese stišavanju napetosti“.

