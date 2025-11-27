RTS: Četiri osobe poginule a tri teže povređene u saobraćajnoj nesreći na putu Ruma-Irig

Četiri osobe su poginule, a tri teško povređene jutros u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ruma-Irig kod fabrike za izradu paleta.

Kako je prenela Radio-televizija Srbije (RTS), nesreća se dogodila oko 6.30, kada je putnički kombi udario u parkirani putarski valjak pored puta.

Direktor bolnice u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić rekao je da je u tu ustanovu prebačen 61-godišnji muškarac, jedan od povređenih u saobraćajnoj nesreći.

„Pacijent ima višestruke povrede grudnog koša i karlice. Trenutno se nalazi u jedinici intenzivne terapije. Urađena je dijagnostika pacijenta i prati se njegovo stanje“, rekao je Mirnić za RTS.

U Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) primljene su dve osobe sa teškim telesnim povredama.

„Po prijemu u Reanimacionu ambulantu UKCV, obe pacijentkinje su inicijalno zbrinute u Urgentnom centru UKCV, gde je obavljena kompletna dijagnostika, ukazana neophodna lekarska pomoć i izvršena primarna obrada rana“, navodi se u saopštenju iz te zdravstvene ustanove, preneo je RTS.

Kako je navedeno, pacijentkinje su „hemodinamijski stabilne i nalaze se na lečenju na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV“.

