RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

Među povređenima u požaru u diskoteci „Le Constellation“ u Kran Montani ima i četvoro državljana Srbije, saopštile su regionalne vlasti u Švajcarskoj.

Na konferenciji za medije predstavnici regionalnih vlasti saopštili su da je identifikovano 113 povređenih, a da se i dalje radi na formalnoj identifikaciji još šest osoba, prenosi RTS.

Lokalna policija saopštila je da je među povređenima 71 državljanin Švajcarske, 14 državljana Francuske i 11 državljana Italije.

Povređen je i po jedan državljanin Bosne i Hercegovine, Belgije, Luksemburga, Portugalije i Poljske.

Predstavnici regionalnih vlasti ističu da je identifikacija poginulih u požaru „apsolutni prioritet“ i da su angažovani svi policijski organi u kantonu Vale, dodaje RTS.

U Kran Montani se tokom dočeka Nove godine zapalila diskoteka „Le Constellation“, i 40 ljudi je poginulo dok je povređeno više od 100.

(Beta)

