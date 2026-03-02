RTS: Muškarac iz Gnjilana uhapšen zbog pretnji i uvreda na račun predsednika i drugih zvaničnika

Zbog sumnje da je na društvenim mrežama uputio pretnje policijskim službenicama iz Bujanovca, uz uvredljive komentare i na račun predsendika Republike, ministara i generala uhapšen je muškarac iz Gnjilana, prenela je danas Radio-televizija Srbije (RTS).

Osumnjičeni P.S. (58) se tereti za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i danas će biti priveden na saslušanje u Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

On je uhapšen u akciji policije iz Vranja i Bujanovca jer je na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram na svom profilu objavio više slika sa profila dve policijske službenice, dok se u jednoj od objava ispod fotografije na kojoj je jedna od policijskih službenica I.T. sa svojom maloletnom ćerkom nalazi preteći komentar, preneo je RTS.

U objavi su upućene uvrede i ministrima u Vladi, kao i pojednim generalima.

(Beta)

