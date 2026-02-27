RTS objavio konkurs za urednika informativnog programa

Radio-televizija Srbije (RTS) objavila je danas konkurs za imenovanje glavnog urednika informativnog programa javnog medijskog servisa na period od četiri godine, objavljeno je u listu Politika.

RTS je u oglasu naveo da je potrebno da je potrebno da kandidat bude istaknuti medijski stručnjak koji se dokazao izuzetnim rezultatima rada u televizijskoj delatnosti, kao i da ima najmanje sedam godina radnog iskustva na uredničkim poslovima.

Potencijalni kandidati moraju da poznaju tehnologije proizvodnje, pružanja i prenosa audio i audio-vizuelnih medijskih usluga, multimedijalnih sadržaja i usluga elektronskih publikacija, dodaje se u oglasu.

Od kandidata se traži i da imaju organizacijske i profesionalne sposobnosti dokazane u dosdašnjem radu, kao i dokaz da nisu nosioci javne funkcije, ili funkcije u političkoj stranci.

U uslovima za prijavu, navodi se da je potrebno da kandidat ima državljanstvo Srbije i prebivalište u Srbiji, kao i da ima visoku stručnu spremu ili završen master, kao i da zna najmanje jedan svetski jezik.

Rok za prijavljivanje je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u listu Politika, Službenom glasniku i sajtu RTS-a, a generalni direktor će imenovati glavnog urednika informativnog programa u roku od 45 dana od otvaranja prijava na konkurs, nakon razgovora sa kandidatima.

Ukoliko odluka o imenovanju ne bude doneta u tom roku, kako se dodaje u oglasu, biće raspisan novi konkurs.

Funkciju v.d. glavnog urednika informativnog programa RTS-a trenutno obavlja Bojana Mlađenović, koja je imenovana i za v.d odgovornog urednika Prvog programa televizije.

Na mestu glavnog i odgovornog urednika informativnog programa RTS-a do 14. februara bio je Nenad Lj. Stefanović, koji je po isteku mandata otišao sa te funkcije posle 21 godine.

(Beta)

