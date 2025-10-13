RTS: Policija u Junajted grupi na poziv novog direktora

Policija je na poziv novog direktora „Junajted grupe“ (United Group) ušla danas u Beogradu u tu kompanijuu gde prikuplja dokumentaciju o poslovanju prethodnog rukovodstva, prenosi Radio-televizija Srbije (RTS).

Kako navodi javni medijski servis, policijski inspektori ušli su u prostorije te kompanije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim saznanjima, novi direktor „Junajted grupe“ podneo je krivičnu prijavu protiv starog rukovodsva zbog sumnje na korupciju.

Policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu trenutno na licu mesta izuzima dokaze, kako bi se ispitale eventualne zloupotrebe,

(Beta)

