RTS: Preminula žena ranjena u pucnjavi u Višnjičkoj Banji

Žena koja je ranjena u pucnjavi u ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Višnjička Banja, preminula je danas u Kliničkom centru, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Jednom od osumnjičenih da je učestvovao u tuči koja je prethodila pucnjavi određen je pritvor do 30 dana.

U pucnjavi 30. septembra je ranjena još jedna žena, kao i tri muškarca.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je tada saopštilo je nepoznata osoba iz vatrenog oružja ranila pet osoba.

Viši sud u Beogradu danas odredio pritvor do 30 dana L.M. zbog sumnje da je učestvovao u tuči koja je u utorak prethodila pucnjavi u lokalu u Višnjičkoj banji.

