RTS: Preminuo novinar Slobodan Arežina

U Beogradu je posle duže i teške bolesti, preminuo novinar i urednik Slobodan Arežina (71), objavila je danas Radio televizija Srbije (RTS).

Rođen je 1955. u Brčkom, gimnaziju je završio u Kraljevu 1974 a na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Odsek međunarodnih odnosa, diplomirao je 1979.

Pred završetak studija, 1978. počeo je da radi kao reporter Beogradskog programa a 1986. postao je šef dopisničke mreže i lokalnih programa RTS-a.

Posle otkaza na RTS-u radio je kao slobodni novinar a 1996/97. izabran je za direktora Televizije Mladenovac.

Od 1999. radio je kao dopisnik, a potom i šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Beogradu.

Početkom 2001. imenovan je za direktora i glavnog i odgovornog urednika NTV Studio B.

Početkom 2007. postaje glavni i odgovorni urednik Televizije Avala a na Radio-televiziji Vojvodina (RTV) radio je od septembra 2011.

Za direktora programa RTV-a imenovan je 2015, ali ga je sa te funkcije u maju 2016. smenio Upravni odbor.

Međutim, sud je dva puta donosio odluke kojima je Arežina trebalo da bude vraćen na posao, a kako se to nije desilo, krajem 2018. podneo je ostavku na funkciju direktora programa RTV-a.

(Beta)

